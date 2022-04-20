Пистолеты Таурус PT-92 / PT 99 AF / PT100 / PT101

Пистолет Taurus PT-92 Пистолет Taurus PT 99 AF Пистолет Taurus PT100 Бразильская компания Forjas Taurus SA является на данный момент ведущим производителем короткоствольного личного оружия в Латинской Америке, выпуская качественные и не дорогие пистолеты, отвечающие всем современным требованиям к данному виду оружия, касающимся удобства, безопасности, надежности, модульности, точности и огневой мощи.