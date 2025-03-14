В Сумской области объявили эвакуацию

В Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Об этом сообщается в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Сумской обладминистрации.