В Сумской области объявили эвакуацию

В Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Об этом сообщается в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Сумской обладминистрации.
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