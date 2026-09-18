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Закон о платформенной экономике: что изменится с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года маркетплейсы и другие крупные цифровые платформы начнут работать по новым правилам.

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