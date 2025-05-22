Итальянцы шутят, что размер имущества католической церкви — это одно из таинств веры. Анекдот недалек от истины, Святой Престол не спешит раскрывать секреты своих доходов.
Солько денег у Ватикана на самом деле и откуда они взялись
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха_ха. Сколько денег у Ватикана, не знает и не узнает никто из ныне живущих. Ватикан грёб под себя больше тысячи лет всё, что под руку попадало. Вспомните, сколько добра нахапал Ватикан от сожжённых ведьм, о т альбигойцев,от завоеваний в Америке и по всему миру. А уж сколько Ватикан получил миллиардов в пересчёте на современные евро от нацистов Рейха, сия истина " покрыта тайным мраком", как говорил друг деда Щукаря сапожник Локаатеев.А сколько там хранили Дуче, Салазар, Франко?
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОБЩАК есть ОБЩАК.....и ххрен когда узнаете.
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩ В точку , в глаз ...!
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17 час.
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