Солько денег у Ватикана на самом деле и откуда они взялись

Владимир Алтайцев

Ха-ха_ха. Сколько денег у Ватикана, не знает и не узнает никто из ныне живущих. Ватикан грёб под себя больше тысячи лет всё, что под руку попадало. Вспомните, сколько добра нахапал Ватикан от сожжённых ведьм, о т альбигойцев,от завоеваний в Америке и по всему миру. А уж сколько Ватикан получил миллиардов в пересчёте на современные евро от нацистов Рейха, сия истина " покрыта тайным мраком", как говорил друг деда Щукаря сапожник Локаатеев.А сколько там хранили Дуче, Салазар, Франко?