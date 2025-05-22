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Солько денег у Ватикана на самом деле и откуда они взялись

Солько денег у Ватикана на самом деле и откуда они взялись

Итальянцы шутят, что размер имущества католической церкви — это одно из таинств веры. Анекдот недалек от истины, Святой Престол не спешит раскрывать секреты своих доходов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха_ха.  Сколько  денег  у Ватикана, не  знает и не узнает никто из ныне живущих. Ватикан  грёб под себя  больше тысячи лет  всё, что  под руку попадало. Вспомните, сколько  добра  нахапал Ватикан  от  сожжённых ведьм, о т альбигойцев,от  завоеваний  в Америке  и по всему миру. А уж сколько  Ватикан  получил миллиардов     в пересчёте    на современные  евро от  нацистов  Рейха, сия  истина  &quot; покрыта  тайным  мраком&quot;, как говорил друг  деда Щукаря  сапожник Локаатеев.А сколько  там  хранили Дуче, Салазар, Франко?
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