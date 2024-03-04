В США высмеяли Байдена, представив его в виде "чемпиона по отжиманиям"

REUTERS/Kevin Lamarque В эфире американского вечернего шоу Saturday Night Live выпустили скетч про президента США Джо Байдена и окружение, представив главу Белого дома в виде активного политика, который не представляет свою жизнь без спорта.
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