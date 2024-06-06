Арест во Франции: Выходца с Донбасса обвиняют в попытке теракта

После взрыва вблизи международного аэропорта французские правоохранители арестовали украинца.Стало известно, что во Франции под арест угодил 26-летний мужчина, выходец с Донбасса, с русским и украинским гражданствами.
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