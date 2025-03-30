Случайные обзоры: соевая закуска, альбом Deafheaven, пластинка Persona 3 Reload

Случайные обзоры снова спешат порадовать вас любопытными открытиями. На этот раз: Владимир Самойлов жует соевые палки и ему вроде норм, Олег Вознесенский крутит топовый винил Persona 3 Reload, Денис Майоров слушает Deafheaven и не обламывается.