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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Йонг о травме: «В сборной сказали, что она не усугубится, если я продолжу играть. По возвращении в Барселону выяснилось, что она серьезнее, чем считалось вначале»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг обратился к болельщикам на фоне ситуации с травмой.

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