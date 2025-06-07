Мошенники нацелились на подростков из-за слабого критического мышления

Эксперт Вера Никишина из Пироговского Университета объясняет, почему подростки стали лёгкой добычей для мошенников: недостаточная развитость критического мышления и прогнозирования делают их уязвимыми к манипуляциям, превращая из виртуальной игры в реальную.