Сальдо объяснил причину ударов ВСУ по Каховской ГЭС

РИАМО - 18 дек. Украинское командование дало войскам конкретную задачу по разрушению Каховской ГЭС в качестве транспортного узла, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
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