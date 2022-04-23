Как правильно пить молоко - рекомендации Аюрведы

Фото: Shutterstock.com В свое время во всех СМИ появилась информация о том, что ученые, исследовав только химический состав молока, определили, что оно плохо переваривается, и, соответственно, сделали вывод, что этот продукт вреден для организма.
Фото: Shutterstock.com В свое время во всех СМИ появилась информация о том, что ученые, исследовав только химический состав молока, определили, что оно плохо переваривается, и, соответственно, сделали вывод, что этот продукт вреден для организма.
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