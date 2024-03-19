Бывший гендиректор "Ленфильма" Щербаков обжаловал заочный арест

фотохост-агентство ТАСС/Вячеслав Прокофьев Бывший генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков подал жалобу на заочный арест по делу о вымогательстве, следует из картотеки Тверского районного суда Москвы.
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