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Калужские новости

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Калуга примет масштабную культурную программу на пять дней

Калуга примет масштабную культурную программу на пять дней

Посетители увидят выставку картины Франса Снейдерса «Бой петуха с индюком» из собрания Государственного Эрмитажа и цикл документальных фильмов «Шедевры Эрмитажа».

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