Энтузиастам SpritesMods удалось запустить Doom на ёлочной игрушке

С приходом зимних праздников как никогда актуальна проблема украшения ёлок. Один из техноэнтузиастов портала SpritesMods подошёл к делу творчески, создав ёлочную игрушку, способную запускать вполне работоспособную версию старого шутера Doom.
С приходом зимних праздников как никогда актуальна проблема украшения ёлок. Один из техноэнтузиастов портала SpritesMods подошёл к делу творчески, создав ёлочную игрушку, способную запускать вполне работоспособную версию старого шутера Doom.
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