Узнала, что муж делал ДНК тест на отцовство в тайне от меня

Почитайте , что написала Татьяна. Слабый человек, неуверенный в себе. Подозревает тот, у кого рыльце в пушку. А если подозревает, то зачем с ней живёт и детей заводит. Ничтожен он.

Владимир Соколов

как же ты дура баба своими действиями, словами сделала так, что у него нет доверия к тебе как к матери его ребенка? с чего он решил, что ты могла его нагулять на стороне?))😂