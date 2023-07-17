Я в браке. У нас есть ребёнок, дочка, ей 4 года. Не так давно узнала, что муж делал анонимный ДНК тест на отцовство после рождения ребёнка.
Узнала, что муж делал ДНК тест на отцовство в тайне от меня
Комментарии
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Элина Морозова
Почитайте , что написала Татьяна. Слабый человек, неуверенный в себе. Подозревает тот, у кого рыльце в пушку. А если подозревает, то зачем с ней живёт и детей заводит. Ничтожен он.
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2 мин.
Элина Морозова
Востороны мужа?
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Владимир Соколов
как же ты дура баба своими действиями, словами сделала так, что у него нет доверия к тебе как к матери его ребенка? с чего он решил, что ты могла его нагулять на стороне?))😂
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