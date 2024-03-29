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У впавшего в кому в Бангкоке россиянина еще несколько раз останавливалось сердце

У впавшего в кому в Бангкоке россиянина еще несколько раз останавливалось сердце

Global look press/Keystone Press Agency|Teera Noisakran Надежда Напалкова, жена впавшего в кому в результате долгого ожидания вылета из Бангкока россиянина, обратилась с просьбой о помощи к общественности и авиакомпании "Аэрофлот".

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