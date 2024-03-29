У впавшего в кому в Бангкоке россиянина еще несколько раз останавливалось сердце

Global look press/Keystone Press Agency|Teera Noisakran Надежда Напалкова, жена впавшего в кому в результате долгого ожидания вылета из Бангкока россиянина, обратилась с просьбой о помощи к общественности и авиакомпании "Аэрофлот".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии