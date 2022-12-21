Стоматолог Мартынова рассказала, как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте

Стоматолог "СМ-Стоматология" Елена Мартынова заявила в разговоре с газетой "Известия", что сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет правильное питание, подбор средств для ухода за полостью рта и своевременная диагностика проблем прикуса.