Овечкин не набрал очков в матче с «Анахаймом»: 3 броска, 2 хита и «плюс 1» за 22:38

Александр Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Анахаймом» (3:2 ОТ). Капитан «Вашингтона» провел на льду 22 минуты 38 секунд (5:52 – в большинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и заблокировал 1 бросок.
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