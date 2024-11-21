Личностный тест. Покажите, как вы едите торт, и узнайте, какой на самом деле у вас характер

Вы то, как вы едите! фото: Copyright (C) Andrey Popov / Legion MediaЧеловеческая натура от рождения предательская: что бы вы ни делали, это выдает вас с головой, от сиюминутных мелочей вроде настроения до таких базовых настроек, как характер и психологический тип.