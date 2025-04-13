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«Судьба Украины Трампа уже не волнует»

«Судьба Украины Трампа уже не волнует»

Россия для президента США является гораздо более важной, чем Украина. Об этом заявил депутат парламента Франции Жан-Луи Тьерио.

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