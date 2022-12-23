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Илья Авербух: «У Гуменника очень хорошие шансы на победу на чемпионате России. Он хорошо готов, молод, у него много сил»

Хореограф Илья Авербух считает, что у Петра Гуменника хорошие шансы на победу в чемпионате России. Гуменник занял первое место в короткой программе на турнире в Красноярске.

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