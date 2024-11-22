Мхитарян об «Интере»: «Много пропускаем и не лучшим образом реализуем моменты. Работаем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона» 

«Нас сравнивают с прошлогодним «Интером», но мы стараемся изо всех сил и выкладываемся полностью. Знаем, что много пропускаем и не лучшим образом реализуем голевые моменты, но мы работаем над тем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона.