Мхитарян об «Интере»: «Много пропускаем и не лучшим образом реализуем моменты. Работаем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона» 

«Нас сравнивают с прошлогодним «Интером», но мы стараемся изо всех сил и выкладываемся полностью. Знаем, что много пропускаем и не лучшим образом реализуем голевые моменты, но мы работаем над тем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона.
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