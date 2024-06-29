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Царьград

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Автобусный таран в Турции: Погибли сотрудники АЭС "Аккую", среди них — гражданка России

Автобусный таран в Турции: Погибли сотрудники АЭС "Аккую", среди них — гражданка России

СМИ сообщили подробности автобусного тарана в Турции. Автобус с работниками АЭС "Аккую" врезался на встречке в другой автобус со строителями.

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