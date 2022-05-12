Мэджик Джонсон: «Для меня большая честь, что мое имя увековечено на награде MVP финала Западной конференции»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон поблагодарил НБА за то, что новая награда MVP финала Западной конференции будет названа в его честь.

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