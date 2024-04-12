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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Мы лучшие". Депутат из Барнаула заявил, что американцы никогда не были на Луне

"Мы лучшие". Депутат из Барнаула заявил, что американцы никогда не были на Луне

Иван Огнев уверен, что полет американцев на спутник Земли – это ложь Депутат Барнаульской городской Думы от "Единой России" Иван Огнев на своей странице в социальных сетях поздравил всех с Днем космонавтики и заявил, что США никогда не были на Луне.

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