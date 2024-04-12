"Мы лучшие". Депутат из Барнаула заявил, что американцы никогда не были на Луне

Иван Огнев уверен, что полет американцев на спутник Земли – это ложь Депутат Барнаульской городской Думы от "Единой России" Иван Огнев на своей странице в социальных сетях поздравил всех с Днем космонавтики и заявил, что США никогда не были на Луне.
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