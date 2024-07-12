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Численность населения планеты достигнет своего пика в текущем столетии

Численность населения планеты достигнет своего пика в текущем столетии

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Население планеты к 2080 году вырастет с нынешних 8,2 до 10,3 млрд человек. Однако уже к 2100 году численность землян сократится до 10,2 млрд, что на 6% или же на 700 млн человек ниже, чем прогнозировалось 10 лет назад.

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