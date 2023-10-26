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Бой между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Бой между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Российские боксёры Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) 28 октября на московской «ЦСКА Арене» проведут очный поединок в первом тяжёлом весе.

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