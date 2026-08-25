Кто кроме Глушенкова не сыграет в Воронеже в субботу? О готовности «Зенита» к матчу 6-го тура РПЛ

«Зенит» начинает подготовку к матчу 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги с «Факелом». Из-за дисквалификации в Воронеже не сыграет Максим Глушенков («Зенит» на мой взгляд, может обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам матча со «Спартаком»), под вопросом участие в игре получившего повреждение в воскресном поединке Вендела.