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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Тупые, с девятью классами образования, нарожавшие в своих халупах от никчёмного мужичка»: Педиатр высказалась о родителях, которые вызывают врача на «обычное ОРВИ»

«Тупые, с девятью классами образования, нарожавшие в своих халупах от никчёмного мужичка»: Педиатр высказалась о родителях, которые вызывают врача на «обычное ОРВИ»

В социальных сетях Саратовской области возник резонанс из-за того, что педиатр Детской поликлиники № 1 в Балаково Екатерина Майорова заявила, что считает ненужной функцией участковую систему работы, и опубликовала эмоциональный пост в соцсетях о родителях, которые вызывают врача в первый день болезни ребёнка с признаками «обычной ОРВИ и сбивающейся температурой».

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