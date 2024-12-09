«Тупые, с девятью классами образования, нарожавшие в своих халупах от никчёмного мужичка»: Педиатр высказалась о родителях, которые вызывают врача на «обычное ОРВИ»

В социальных сетях Саратовской области возник резонанс из-за того, что педиатр Детской поликлиники № 1 в Балаково Екатерина Майорова заявила, что считает ненужной функцией участковую систему работы, и опубликовала эмоциональный пост в соцсетях о родителях, которые вызывают врача в первый день болезни ребёнка с признаками «обычной ОРВИ и сбивающейся температурой».