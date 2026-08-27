Молодежный парламент Липецка обновил руководство: новые назначения и планы

Награждение активистов Спикер городского совета Евгения Фрай вручила благодарственные письма активистам за их вклад в развитие городской среды и молодежной политики, отметив их инициативность и креативный подход.
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