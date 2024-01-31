Лавров указал на опасность дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

В настоящее время существует реальная опасность дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. Об этом 31 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.
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