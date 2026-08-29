Разметку для удобства водителей изменили на трех перекрестках в проезде Серебрякова

В Москве комплексно обновили дорожную разметку на трех последовательных перекрестках проезда Серебрякова — со Снежной улицей, проездом Нансена и улицей Амундсена.
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