Военная «Метафора»: устройство позволяет совместить разные системы связи

В зоне проведения спецоперации испытано устройство межсетевой ретрансляции «Метафора». Его можно подключить к различным несовместимым между собой напрямую устройствам — мобильному телефону, военным или гражданским радиостанциям, планшету с интернетом — и передавать между ними речевые или информационные сообщения в зашифрованном виде.