В Херсонской области ожидаются сильный ветер, ливень и град

В Херсонской области 29 и 30 апреля объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий со ссылкой на данные Северо-Кавказского гидрометцентра сообщает Telegram-канал региональной администрации.
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