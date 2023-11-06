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Мировое обозрение

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Продолжение российской карьеры ирландца Ласси. Полковник становится генерал-лейтенантом

Продолжение российской карьеры ирландца Ласси. Полковник становится генерал-лейтенантом

П. Ласси на портрете XVIII в. работы неизвестного художника В предыдущей статье было рассказано о молодости Петра Ласси, начале Северной войны и боевом пути этого ирландского офицера от несчастного сражения при Нарве до блестящей Полтавской битвы.

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