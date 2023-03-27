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Депутат Толмачев предложил связать восстановление запчастей и утилизацию авто

Депутат Толмачев предложил связать восстановление запчастей и утилизацию авто

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия") выступил с предложением связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с государственной программой по утилизации машин.

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