Депутат Толмачев предложил связать восстановление запчастей и утилизацию авто

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия") выступил с предложением связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с государственной программой по утилизации машин.
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия") выступил с предложением связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с государственной программой по утилизации машин.
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