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Журнал «Профиль»

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Три жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Инциденты произошли в селе Тимоново Валуйского округа и городе Грайворон, сообщил оперативный штаб региона.

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