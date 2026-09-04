«День войны стоит $450 миллионов»: Украина готова к безоговорочному перемирию

Один день военного противостояния с Россией обходится киевскому режиму в $450 миллионов. Об этом в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
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