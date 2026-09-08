Почему удобрения не ускоряют прорастание семян и что действительно помогает

Каждый, кто хоть раз пробовал вырастить дерево из семечка, знает это щемящее чувство ожидания. Дни идут, поверхность грунта остаётся неподвижной, и в голову начинают закрадываться мысли: а не помочь ли природе? Может, стоит добавить в воду немного удобрений, замочить семена в селитре или плеснуть стимулятор? Ведь если подкормка разгоняет рост взрослых растений, логично предположить, что и спящее семя откликнется на такой импульс.
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