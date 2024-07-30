Вторая Мировая: день за днём. 7 марта 1942 года. Двести пятьдесят девятый день Великой Отечественной войны

Давайте продолжим! В ходе Демянской наступательной операции, в ходе которой советские войска окружили группировку вермахта, командование Люфтваффе полностью организовало все необходимое авиационное снабжение осажденных сухопутных войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии