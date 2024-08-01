❕В Феодосии пройдут учебные стрельбы в сторону моря «Сегодня с 10 до 13 часов войсковая часть будет проводить учебные стрельбы в сторону моря.
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❕В Феодосии пройдут учебные стрельбы в сторону моря «Сегодня с 10 до 13 часов войсковая часть будет проводить учебные стрельбы в сторону моря.