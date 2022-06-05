Учні однієї зі шкіл у Вашингтої, округ Колумбія (архівне фото) Нестачу робочої сили в США можуть заповнити підлітки Американські компанії розраховують, що сезонний приплив молоді на ринок праці тимчасово допоможе їм упоратися з дефіцитом працівників Американські роботодавці не можуть заповнити багато літніх вакансій, тому що компаніям потрібно більше співробітників, чим є на ринку праці […] Сообщение Нестачу робочої сили США можуть заповнити підлітки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.