Два майора: #Сводка на утро 17 мая 2025 года

#Сводка на утро 17 мая 2025 годаНа фоне главного события вчерашних суток, разорвавшего информационное поле, прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, требований Киева дать ей 30 дней перемирия и Москвы – убраться ВСУ с конституционных территорий, продолжились бои и взаимные удары.