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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна расширила список антироссийских санкций, добавив в список 28 физических и 14 юридических лиц, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

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