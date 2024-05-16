Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна расширила список антироссийских санкций, добавив в список 28 физических и 14 юридических лиц, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии