Трасса "Кола" встанет на два часа из-за парусной шхуны

В Ленинградской области 236 км трассы «Кола» перекроют на два часа 18 сентября. Причиной стала разводка моста через Свирь.
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