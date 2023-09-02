Военный эксперт, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, когда кончатся «мясные штурмы» на Запорожском фронте.
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