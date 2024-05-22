Ирландия готовится признать палестинское государство

Правительство Ирландии планирует объявить о признании Палестинского государства. По данным агентства Reuters, премьер-министр Саймон Харрис и министр иностранных дел и обороны Михол Мартин выступят с официальным заявлением на пресс-конференции, которая состоится утром 22 мая.