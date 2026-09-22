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«У меня только один вопрос к Разину: почему все время все вокруг анала? Дуть в анал Ткачеву, послать в анал всех хейтеров...» Дмитрий Федоров о высказываниях тренера «Металлурга»

Бывший тренер клубов МХЛ и ведущий шоу «Это хоккей, брат!»  Дмитрий Федоров отреагировал на резкие заявления  Андрея Разина .

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