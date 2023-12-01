В Красноярском крае до суда дошло дело об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки

Первое заседание по громкому делу об убийстве в Дивногорске пройдёт в краевом суде.В краевой суд Красноярска поступило для рассмотрения уголовное дело 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку в Дивногорске.
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