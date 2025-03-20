Массированная атака украинских дронов: горит российский аэродром

Беспилотники киевского режима совершили массированный й налет на российские регионы. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, в регине повреждены порядка 30 частных домов, жители которых обратились за помощью.
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